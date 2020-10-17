台湾前外交部长谈“台美复交”：美国不会轻易跨过这条红线

台湾立法院无异议通过国民党团提出的“台美复交”决议案，但台湾外交部宣布台湾目前不寻求与美国建立全面外交关系。台湾前外交部长、驻美大使程建人今天出席台北论坛研讨会受访说，大家都知道这个可能性极微，外交部只是表达目前实际状况，他判断，主张美国第一的美国，应不会轻易跨过这条红线。

根据中时电子报报道，程建人说，只要了解美中台三角关系的人都知道，假如美国与台湾复交，产生的结果令人不敢想像，大家都不愿意看到这样的状况发生，大陆固然不愿意，台湾心理面即便想要，但想到结果可能也不一定愿意。

问及台湾外交部长吴钊燮宣称台美关系40年来最佳，程建人表示，台美关系从1979年元旦至今，一开始对台限制很多，逐年逐渐改善，而美国人很聪明，既不会过度激怒大陆，又可改善对台关系，同时维持和大陆发展。

程建人还说，但自从前美国总统奥巴马上任后，调整战略回到太平洋，特朗普又主张印太策略，现在美国与中国大陆顶撞得很厉害，但我认为这没有办法过长的延续下去，不管是特朗普连任或拜登上来，世界最重要的两强，必须要想办法降温，现在是否是最好的办法，我认为不尽然，相信大家会在思考。

美国总统大选将在11月3日投票，程建人表示，多份民调显示，此刻民主党候选人拜登领先，但这两周内都可能有意想不到的发展出现，并非百分百当选，而争取连任的美国总统特朗普，仍有35％至40％支持度，加上这次有很多人采用通讯设备投票，也可能引起纠纷，整体看起来选情“扑朔迷离”。

至于哪方胜选对台湾比较有利，程建人凭借过去40年和美国人打交道的经验指出，美国人很爱国，都是美国第一，不管是谁当选，他认为，美中台三角关系不会有太大的改变，但作法上会有所调整。