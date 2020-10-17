习近平对中国脱贫工作指示：不获全胜决不收兵

中共中央总书记、中国国家主席主席习近平在第七个中国扶贫日到来之际，对脱贫攻坚工作作出指示时强调，面对冠病疫情和严重洪涝灾害的考验，党中央坚定如期完成脱贫攻坚目标决心不动摇，全党全社会勠力同心真抓实干，贫困地区广大干部群众顽强奋斗攻坚克难，脱贫攻坚取得决定性成就。他说，现在脱贫攻坚到了最后阶段，各级党委和政府务必保持攻坚态势，善始善终，善作善成，不获全胜决不收兵。

根据澎湃新闻报道，习近平说，各地区各部门要总结脱贫攻坚经验，发挥脱贫攻坚体制机制作用，接续推进巩固拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果。要激发贫困地区贫困人口内生动力，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富，向着逐步实现全体人民共同富裕的目标继续前进。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，各地区各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，保持现有帮扶政策总体稳定，挂牌督战攻克深度贫困堡垒，促进发展特色产业带动群众增收，加强易地扶贫搬迁后续扶持，做好贫困劳动力稳岗就业，对存在返贫致贫风险人口提前加强针对性帮扶，确保高质量如期完成脱贫攻坚目标任务。要做好脱贫攻坚与实施乡村振兴战略有机衔接，通过持续努力推进脱贫摘帽地区乡村全面振兴，为增进人民群众福祉、促进经济社会持续健康发展作出更大贡献。

中国脱贫攻坚奖表彰大会暨先进事迹报告会今天上午在京以电视电话会议的形式举行。中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华出席会议并强调，要保持高昂的攻坚精气神，确保高质量全面完成脱贫攻坚目标任务，全力做好贫困劳动力稳岗就业，着力解决好扶贫产品销售问题。要巩固脱贫成果防止返贫致贫，持续推进扶贫产业发展壮大，强化易地扶贫搬迁后续扶持，进一步健全防止返贫监测帮扶机制。要做好巩固拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保过渡期内各项政策平稳过渡，接续推进脱贫摘帽地区乡村振兴。