知情人士：针对美国起诉中国学者 中国警告或拘留美国人

知情人士透露，中国政府官员警告美国官员，他们有可能就美国司法部起诉与中国军方有关联的学者，拘留在华美国国民。

据美国《华尔街日报》昨天（17日）报道，知情人士称，中国官员已通过美国驻华大使馆等多个渠道，多次向美国政府代表发出上述警告。

知情人士认为，中国方面向美国方面传达的信息是，美国应该撤销在当地法院起诉中国学者，否则在华美国人可能会发现到自己违反中国法律。

这些知情人士也说，中国是在今年夏天开始发出这项警告。在这之前，美国开始逮捕正在美国大学进行研究的多名中国科学家，并指控他们向美国移民单位隐瞒在中国人民解放军的现役人员身份。

另据路透社报道，美国司法部7月曾公布，联邦调查局逮捕三名中国公民，指他们涉嫌在申请签证以便在美国学术机构进行研究时，隐瞒他们是解放军成员的身份。

美国也在上个月宣布，他们根据总统发出拒绝让被视为是安全隐患的学生和研究员入境的措施，撤销了1000多名中国公民的签证。中国指此举侵犯人权。

美国国务院发言人当时提到，美国继续欢迎没有进一步推动中国执政当局实现军事优势目标想法的中国“合法学生和学者”。

美国国务院9月14日曾提醒民众不要前往中国，并指中国政府对美国公民和其他人士实行任意拘留和出境禁令，“以便在与外国政府谈判时取得优势”。

美国国务院在电邮声明中说，他们“向中国政府，包括他们的最高层级强调，我们对中国向美国公民和其他国家公民强制实行出口禁令表示关注，并将继续这样做，直到我们看到一个透明、公平的过程为止。”