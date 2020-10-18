港食卫局长：第四波疫情或提早出现 政府研增设临时检测中心

香港食物及卫生局长陈肇始今（18日）在网志中写道，上周港府在湾仔、葵青、九龙城及油尖旺四区设立临时检测中心，累计收集超过15.5万个样本作冠病检测；政府会积极研究在个案或群组较多的地区设立临时检测中心，方便市民主动检测，尽早切断社区传播链。

据《明报》报道，陈肇始说，由于最新病毒株具更强的传播力，疫情可能在极短时间内急剧恶化，或令香港本地第四波疫情提早出现。她又称，香港病毒检测能力过去两个月大幅提升，随着卫生署于香港儿童医院设立的实验室，以及香港中文大学及香港大学的新实验室分别于今年7月底和9月初启用，公营检测服务的恒常可处理检测量由6月底每日约3600个，提升至目前每日超过7000个。

陈肇始指出，自今年1月开始，卫生署和医管局就流行病理学监测共进行超过120万个病毒检测；经医管局门诊诊所求医并检测者近30万个，当中近900个样本呈阳性；7月27日至今，医管局普通科门诊诊所共派发超过65,780份样本包，化验室检测超过3.98万个样本，超过71个样本（即0.18%）呈阳性。

至于特定群组检测，陈肇始介绍，7月中以来已检测超过54.8万个样本，其中84个经卫生署卫生防护中心覆检确定阳性，比率约为0.02%；局方向九龙城区泰籍市民共派发1007个深喉唾液样本瓶。