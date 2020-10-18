北京无人驾驶出租车试乘刷屏

百度自动驾驶出租车服务11日起在北京免费开放。数天内，各路媒体记者蜂拥前往试乘“打卡”，大量体验报道发布后刷屏，该出租车第三天呼叫量就突破2600单，其市场前景也备受热议。

据中新社报道，北京市民可通过手机上的“百度地图”及Apollo GO App一键呼叫自动驾驶出租车，在北京经济技术开发区、海淀区、顺义区的数十个站点，能直接下单免费试乘，此次开放的测试区域总长度约700公里。

隔日，京城记者们的试乘报道便铺天盖地而来，相关文章、图片、视频在新媒体客户端、微信上不断刷屏，市民们拿着手机共同“试乘”了一把无人驾驶出租车。

从大量报道中可勾勒出百度无人驾驶出租车的基本概况：第一、在京运营的40辆Robotaxi均为林肯MKZ改装车。车辆顶部搭载雷达、相机、GPS等感知模块，配有2个高精度定位接收器，感知周围环境。在行驶过程中，当车辆遇到来往行人、车辆和红绿灯等情况时，均可自主识别和避让。但有乘客抱怨出租车行驶太慢，“感觉每小时只有30公里。”

第二、出租车的驾驶位上依然有专职安全员，行驶中一般不碰触方向盘，但当路面发生事故及车辆事故时，安全人员会接管出租车。有个别试乘记者提到，当路面遇到施工、堵车和停车指令时，车辆也无法选择绕行或识别，需要安全员接管驾驶。

第三、目前，车辆在极端天气（大雨、冰雹等）情况下不提供服务。乘客还必须在规定站点上下车，给人感觉更像特定区域内的公交车，出行的便利性还有待提高。

尽管有如此多限制，但爱凑热闹的北京人还是对Robotaxi表现出强烈的好奇心，试运营第三天的单日呼叫量就突破2600单。经济观察报的记者到大兴区一体验站点，但由于预约太多，呼叫订单被自动取消三次，约半小时后才终于叫上车。有其他媒体人甚至整个下午都没能叫上车。

尽管如此，Robotaxi的市场前景仍受到媒体热烈关注。据麦肯锡公司预测，中国可能是全球最大的自动驾驶市场，到2030年，自动驾驶汽车总销售额将达2300亿美元（3125.73亿新元），基于自动驾驶的出行服务订单将达2600亿美元。AutoX创始人CEO肖健雄曾公开介绍，如果把目前中国的网约车市场完全替代掉，那么Robotaxi将是一个6万亿美元的市场。

但如拜腾原CEO戴雷所说：实现无人驾驶，还需要一定的时间才能运用到量产车上。它不单单靠汽车本身的技术，也跟城市规划、基础设施、通信技术等相关。

《财经》杂志也指出，Robotaxi实现商业化运营仍需较长一段时间，相关企业最快也需三年左右，“烧钱”更成为必然。

但也因技术门槛较高，国内参与的厂商并不多，这意味着每家参与企业未来能够分到足够多的市场。肖健雄说，“现在就要看，谁能第一个冲破终点，谁率先跨过大规模商业化的起跑线，将会彻底改变格局。”