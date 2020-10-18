中国发改委原副主任：深圳政策力度比海南自贸岛更大

中国经济体制改革研究会会长、国家发展和改革委员会原副主任彭森说，深圳的政策力度比海南“自贸岛”更大。

据中新社报道，彭森受访时说，海南自贸港侧重于在更高水平对外开放方面做一些全方位探索，包括结构性的对外开放和制度性对外开放，都会有更大调整。但从海南来讲，不要求它所有政策都是可复制可推广的，而是在海南这个3.5万平方公里的岛屿之上，通过“自贸岛”建设来落实相关政策，实现更高水平对外开放的制度创新。

对比深圳和海南，彭森说：“深圳则是立足于神州大地，要能够尽快提供一些可复制可推广的经验，这是最大的区别。”

彭森说，这次中央给予深圳的政策，不比给海南“自贸岛”的政策力度差，“应该讲力度甚至更大”，特别是提出了在法律方面做更多授权，鼓励深圳在新经济领域加快一些立法创新。

彭森认为，过去40年间，深圳从一个小渔村、GDP只有2亿元人民币（0.41亿新元）左右的农业县，发展到现在这样一个国际化现代化的创新城市。在国际上，新加坡可以算是一个相对比较类似的情况，但新加坡缺少广大市场腹地，是一个岛国型、城市型的经济，其外向型经济高度依赖国际环境。

他指出，深圳背靠中国市场，有全中国的支持和关注，无论人才、资本、科技成果，都是全国集聚到深圳。今后深圳的发展，又会给全中国提供新的发展动能、提供新的制度范例。