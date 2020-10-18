消息人士：北京在为可能攻打台湾做准备

军事观察家和消息人士说，北京在为可能攻打台湾做准备，并正加强在大陆东南沿海地区的军事化行动。

据香港《南华早报》今天（18日）报道，解放军在提升他们的导弹基地，而在北京的一名军事消息人士称，他们已经在东南沿海地区部署了最先进的东风17超音速导弹。

这名不愿透露姓名的消息人士说， 东风17将逐步取代在东南地区部署数十年的东风11和东风15旧式导弹，并称新导弹的射程更长，能更精确地击中目标。

报道称，东风17的最大射程为2500公里，并在去年10月1日中华人民共和国成立70周年的阅兵式上首次公开亮相。

总部设在加拿大的《汉和防务评论》总编辑张毅弘说，卫星图像显示，在福建和广东的海军陆战队和火箭军基地近年来有扩充的迹象。

张毅弘说，位于广东普宁市的一座基地经提升后，已装有新型弹道导弹，但报道称，张毅弘基于话题敏感性，拒绝透露是哪一类型的导弹。

张毅弘也说，普宁的导弹基地负责攻击台湾南部，但东风11和东风15的射程不足以飞越台湾的中央山脈，所以无法击中位于台东和花莲的空军基地。

他提到，解放军部署了俄罗斯制造的S-400凯旋防空系统，可以探测到并击落长达600公里以外的导弹、无人机和喷气机，以便抵御台湾空军展开的任何攻击行动。

北京消息人士也透露，海军陆战队总部自2017年以来便驻扎在广东潮州，并在对高雄海军基地发动的任何袭击中扮演关键性角色。