厦大今后10年米饭和矿泉水免费

中国厦门大学深圳校友会昨日（17日）宣布，2021年到2030年的10年间将为母校所有在校生的米饭和矿泉水买单。

据中国青年网报道，按照目前测算，如果要“承包”厦大四万名在校生一年米饭和矿泉水，一年要掏666万元（人民币，下同，135.14万新元），10年总共要捐出6660万元。

在17日上午的校友会上，厦大深圳校友会提议母校就“学生免费白米饭及矿泉水”项目设立“箪食瓢饮衔环涌泉”项目，用于资助“学生免费白米饭及矿泉水”经费开支。厦大深圳校友会还主动承诺，承担第一期持续10年（2021-2030年）的费用。

其实，12年前，厦大已经向全校全日制学生提供免费米饭，后来又提供免费矿泉水和厕纸。

2008年物价经历一次上涨，时任厦大校长朱崇实拎着一袋大米去开校长办公会，为的是提议学校为学生提供免费米饭。朱崇实还要求食堂要准备免费菜汤。他的想法是，免费米饭加免费菜汤，这样家境贫困的学生即使一分钱不花也可以填饱肚子，当然，学校的资助政策也不能少。

在厦大，朱崇实不是这样做的第一位校长。

中国抗战时期，厦大内迁长汀，时任校长萨本栋带头减薪，节衣缩食，竭力为学生提供免费食饮。多年后，96岁的厦大台湾校友周詠棠回到厦大回忆，战争时期，学生们都十分穷苦，学校早餐会免费供应一盘煮得很烂的黄豆，午餐则免费供应一盘蔬菜，饭也不要钱，这样，没钱的学生也有饭吃了，也不用买菜。周詠棠把学校的这份恩情记了一辈子，他后来到台湾，基本上把赚来的钱都捐给厦大。