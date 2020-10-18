中国最高检巡视办原主任肖卓被查 成为数不多最高检落马官员

中国最高人民检察院检务督察局原局长（巡视工作领导小组办公室原主任）肖卓被查。

据新京报报道，中共中央纪委国家监委驻最高人民检察院纪检监察组今日（18日）公布信息，肖卓涉嫌严重违纪违法，目前接受调查。

记者注意到，这也是公开通报中为数不多的最高检落马官员。肖卓此前履历长期在湖南、云南，曾在云南政法系统工作近20年，2016年进入最高检后，先后担任政治部副主任、巡视办主任等职，参与了最高检的多轮巡视工作。

肖卓1968年12月生，1990年8月参加工作，历任湖南省委办公厅秘书处副处级秘书，湖南省委组织部副处级组织员。

他在1999年6月调任云南省委政法委办公室副主任，进入政法系统，此后在云南政法系统任职17年。先后担任云南省委政法委办公室副主任、研究室副主任、主任，保山市委常委、政法委书记，云南省人民检察院党组成员、副检察长等职。

43岁的肖卓2011年担任云南省人民检察院党组副书记，明确为正厅级。2016年5月，肖卓从检察系统调至法院系统，任云南省高级人民法院党组副书记、常务副院长。三个月后，他再度履新，赴北京任最高人民检察院政治部副主任。

到最高检任职后，肖卓先后任政治部副主任、监察局局长、检务督察局局长（巡视工作领导小组办公室主任）等职，参与多轮巡视工作。