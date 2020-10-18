【图集】中国高原边防官兵防寒被装图片公布

中国官媒公布了新一批高原边防部队新型防寒被装的照片。

据《解放军报》报道，中国为高原边防部队紧急研发、生产了一批新型防寒被装。这批物资专门为部队官兵量身定制，技术含量高、保暖效果好、整体材质轻，将于近期陆续配送到一线官兵手中。

据介绍，中共中央军委后勤保障部根据高原高寒气候环境特点，抽调科研骨干人员，紧急研发了一系列防寒保暖、轻便舒适的被装产品。

据介绍，新研防寒被装共五个品种，在增强防护功能的同时，进一步提升轻量便捷性。其中，新型单兵睡袋融合17式单兵帐篷、睡袋、睡垫三个产品功能，填充了1300g，900蓬松度的防水灰鹅绒，利用工业结构设计与材料开发技术实现一体化突破，重量降低、体积缩小，较之前产品总体积减少50%，可适用海拔用5000米以上，-40℃以下高原高寒环境。

中国一线高原士兵的防寒被装。（微信公号“学习军团”）

新型羽绒作训大衣、羽绒棉衣裤，面料使用高强度锦纶纤维，贴合热塑弹性防水透湿薄膜，触感柔软、耐磨防勾丝；同时，絮片结构设计，改善了羽绒流动导致保暖性分布不均、羽绒压缩导致保暖性降低的问题。

为中国一线高原士兵研制的新型羽绒作训大衣。（微信公号“学习军团”）

新型防寒靴，采用耐低温发泡中底、专业高海拔登山橡胶大底等新材料，总重较07式防寒靴大幅减轻，在鞋头、后跟与双侧脚弓位置加入防磨、防踢片，保护脚趾、脚跟、脚踝，提高使用寿命。

中国一线高原士兵的新型防寒靴。（微信公号“学习军团”）

新型多用途雪地伪装服，采用锦纶加抗静电丝，新型涂覆技术与雪地迷彩结合，有效提高可见光与近红外隐蔽性，充分考虑携行具与服装多层穿搭情况，前短后长，内部预留活动余量；另外，伪装服展开后可作为篷布，与单兵睡袋搭配使用，弥补睡袋伪装短板。