中国驻日大使：尚不考虑将钓鱼岛问题诉诸国际法院

中国驻日大使孔铉佑接受日媒采访时说，钓鱼岛问题有很多可能的解决方案。中国愿同日本在管控好有关问题基础上，通过对话协商寻求妥善解决的办法。据其所知，中方还没有考虑将钓鱼岛问题诉诸国际法院。

据中国驻日本大使馆微信公众号报道，孔铉佑16日接受日本富士电视台《重磅新闻》（Prime News）直播节目专访时说，扩张从来都不是中国的政策选项，而且中国仍是一个发展中国家，政府的最大任务是让14亿中国人民过上更好的生活，这才是我们的政策着力点所在。

在钓鱼岛问题上，他强调，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，钓鱼岛问题事关领土主权，牵动中日两国国民感情，十分复杂敏感。最重要的是双方都要从大局出发看待和处理矛盾分歧，防止局势激化，避免两国关系偏离正轨双方应通过外交等渠道，以静悄悄的方式开展沟通。

被问及日中双方有在钓鱼岛海域开展海洋气象、海上搜救等合作的可能时，孔铉佑认为，双方有充分的对话空间和合作可能。

他还介绍，据其所知，中方还没有打算将钓鱼岛问题诉诸国际法院。

节目尾声，孔铉佑为中日关系题写了“亲仁善邻”建言，表示同邻国发展友好关系是国家的宝贵财富，期待作为近邻的中日两国秉持“亲仁善邻”精神，推动两国关系不断取得新的改善发展。