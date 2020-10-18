中使馆否认利用基建在非洲“搞窃听”

中国驻加纳大使馆最近在多家加纳主流新闻网站刊登评论文章，否认中国在非洲“搞窃听”，强调散播仇视中国的无知言论只会进一步加强中非合作。

据中国驻加纳大使馆网站10月18日消息，大使馆发表《中非关系展望》文章指，有西方学者指责中国利用基建在非洲“搞窃听”，称中国在非洲修建了不少政府建筑，目的是通过这些设施获取情报，监视西方国家，影响非洲官员，为中国公司获取竞争优势等。

使馆强调，这一言论毫无根据。事实上西方国家长久以来一直在监控非洲国家政府，以巩固其在非洲及全球影响力。西方国家总是以己度人，想当然地认为其他国家也会这么做。

大使馆表示，中国视非洲为朋友和伙伴，而不是敌人。中非关系十分密切且令人愉快，与过去欧洲国家同非洲国家的殖民关系不可同日而语。中非关系的发展没有损害非洲的利益，反倒是可能损害了那些同中国在非洲进行竞争的国家的利益，因为某些国家不愿看到非洲发展，希望非洲继续落后，在经济上继续依赖他们。

文章写道，非洲有权选择合作伙伴。中国历史悠久，经济多年保持强劲发展势头。非洲很明智地选择了中国这个伙伴和朋友。

文章强调，中国对非援助不附带任何政治条件。近年来，中国帮助非洲国家抗击埃博拉病毒和冠病疫情，中非友好得到进一步彰显。栽赃中国利用修建非洲国家政府大楼“搞窃听”毫无根据。散播仇视中国的无知言论只会进一步加强中非合作。