中国玉米价格创四年新高 专家：灾情并非主因

中国劳动节和国庆节后，玉米价格出现了较大幅度的上涨，现货玉米的均价最高超过了2600元每吨，创下了近四年以来的新高。虽然目前，中国山东、河北、内蒙古和部分东北地区的玉米已经上市，但玉米的价格还是一路走高。

据中国央视报道，作为中国产量最大的粮食作物，玉米的价格变化也会向外传导。9月以玉米为原料饲料价格比上年同期上涨超过7%。 此外，玉米加工的下游产品淀粉、酒精等价格也大幅上涨，玉米酒精价格9月同比上升幅度超过22%。玉米淀粉价格从今年初每吨 2220元（人民币，下同，450.46新元）上涨到本周每吨 2900元左右，上涨幅度超过30%。

从2017年开始，玉米价格就连续四年上涨，现货玉米均价超过2600元/吨，与2017年底部相比，上涨超过1000元，涨幅超过62%。

东北地区是中国最大的玉米产区，自2007年以来，黑龙江、吉林、辽宁的玉米播种面积不断上升，目前东北三省玉米播种面积占全国播种面积超过31.6%。而在临近秋收的季节，东北三省连续遭遇三次台风袭击。

中国人民大学农业与农村发展学院副院长郑风田分析说， 现在玉米基本已经成熟，倒伏也不影响产量，下雨之后怎么把玉米抢收，不造成损失，可能这还是需要一个过程，所以整体来看，应该是需求导致价格上涨的原因大一点 。

据农业农村部信息中心和国家粮油信息中心的数据显示，2020至2021年度的玉米产量将达到2.65亿吨，比上一年增加了400万吨 ，但是，2020至2021年度玉米国内消费量的预测值较2019至2020年度增加了1300万吨至2.93亿吨，预计2020至2021年度的玉米需求缺口为2800万吨。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥说： 应该来说满足饲料粮的需求，一点问题也没有，这几年也看到工业用的玉米过度，工业主要是酒精、燃料乙醇，以及淀粉用的玉米，2021年工业用玉米就可能国家会采取调控政策让它们产量适度进行控制。