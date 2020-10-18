台餐厅被泼粪案：嫌犯曾自备蟑螂脚要诬陷餐厅

台湾警方就餐厅被泼粪案展开调查后发现，嫌犯曾带着蟑螂脚到餐厅，将之放在食物中，并用手机拍照取证。此外，主嫌是受人拜托帮忙“做事”，警方因此需要溯源找出幕后主使。

据台湾《联合报》今天（18日）报道，警方专案小组昨晚在地检署外逮捕涉嫌教唆莫姓男子的江姓男子及一对李姓兄弟。警方经漏夜调查后，发现主嫌是李姓兄弟中的24岁弟弟。

据了解，主嫌和他的26岁哥哥在网络上经营茶叶买卖，主嫌过去曾有外省帮派身份，不过近年来已渐​​渐淡出黑帮事务。

据警方调查，主嫌是被人拜托拿钱办事，对方给了他3万元（新台币，1400新元），主嫌将1万5000元给莫姓男子负责执行泼粪，警方目前正追查拜托他办事的男子下落。

此外，李姓兄弟和江姓男子曾到“保护伞”餐厅勘查地形。莫男在泼粪事件发生的前一天，自备蟑螂脚到餐厅用餐，随后将蟑螂脚放在食物中，再以手机拍照取证。

不过，莫男拍照后当下并未向餐厅反应，而是打算案发后警方找上门，再拿出照片表示自己因为在餐厅吃到蟑螂脚，导致腹痛才决定泼粪报复。为了更取信警方，莫男还去看病拿药，营造吃坏东西的假象。

被泼粪的“保护伞”是一家为挺反修例运动港青提供庇护的餐厅，由替香港反修例抗争运动担任义务律师的黄国桐协助开设。