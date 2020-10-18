北大毕业生开发微信“清粉”软件牟利 涉案800万人民币

中国浙江温州警方侦破一起开发微信“清粉”软件从事违法活动的案件，涉案金额800余万元（人民币，下同，约162.33万新元），涉案人是一名85后北大毕业生。

据每日经济新闻报道，微信通讯录群可以发一些测试软件，将那些拉黑或删除的好友筛选出来，不少微信用户都使用过这样的“好友清理服务”来控制自己的微信好友人数。

不过网友黄女士遇到了这样的情况，今年年初她在使用“清粉”服务后，很快发现微信中有大量陌生人向其提出添加好友的请求，还莫名关注了许多微信公众号，甚至还有人仿造其微信账号添加他的亲友试图骗取财物，对其个人生活造成严重影响。黄女士严重怀疑自己的个人信息已被“清粉”软件盗取。

黄女士不是一个人，此类情况在当地频繁发生，引起温州苍南警方的关注。

今年2月份，苍南网安部门对此类“清粉”程序进行深入分析，发现此类程序有别于一般微信外挂的“插件”。简单说，不法团伙通过这些所谓的“清粉”程序诱骗用户授权登录后，通过“云端程序”非法获取用户的微信通讯录。

一旦有用户因为想要清粉被诱骗在他们的软件中进行了扫码授权登录，微信帐号就在那一刻成为“傀儡”，在用户不知情的状态下，主动关注大量微信公众号并进行点赞、转发、收藏。用户的个人信息数据、好友信息将被不法分子获取。

苍南警方5月初锁定了一个专门开发制作“清粉”软件的犯罪团伙。然而，在对该团伙展开调查时，却发现困难重重。

首先这是一家 “高新”企业，团伙成员几乎全部由专业技术人员组成，掌握最前沿的网络技术，连公司会计都精通计算机技术。四名核心技术人员均为计算机专业毕业，长期从事编程工作，整个团队技术实力处于行业第一梯队，作案手段专业性极强。

他们为需求方提供定制服务，共制作并售出20余款清粉软件。除了计算机技术，这伙人还精通法律，老板肖某以不整合涉及转账功能的业务，游走在灰色地带，以逃避法律处罚。

6月初，苍南警方理清犯罪团伙脉络后，克服疫情时期交通困难，在北京等7省市开展统一抓捕行动，一举拿下了以肖某为首的网络黑产犯罪团伙。

办案民警介绍说：“该犯罪团伙开发的“清粉”软件在行业内具有一定的‘技术’领先性，具有方便操作、危害大、被害人感知小、传播范围广的特点。扫码后在用户不知情情况下，该软件会自动给好友发送“清粉”二维码广告，并发布朋友圈，但用户难以发觉。截止被抓获前，该公司已为其他公司定制开发20余款“清粉”软件，可以说是利用“清粉”软件获取信息犯罪的源头。”

该团伙的“头目”肖某是一名85后，是中国北京大学计算机系研究生。毕业后，他先后在多家知名互联网公司工作过，年薪近百万，在深圳有车有房。