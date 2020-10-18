深圳建设用地可否大规模扩张？官方：放的不是扩张的权

中国中央政府最近赋予深圳更大土地审批自主权，对于这是否意味着深圳建设用地可以大规模扩张，中国自然资源部副部长庄少勤18日回应说，放权实际上放的是改革的权，不是扩张的权。

据中新社报道，《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》方案提及，将中国国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准。

庄少勤在发布会上说，实施方案赋予深圳市更大的土地审批自主权，目的是要深化审批制度改革，解决建设项目“落地难、落地慢”等审批效率问题，提高空间资源配置效率。“此举是为改革提供更大的改革空间，而不是城市建设的规模。”

他介绍说，就如何推进要素市场化配置改革以及空间治理改革、发展空间等问题，方案给予了重大政策支持。例如，方案提出允许深圳统筹建设用地用林规模和指标，在国土空间规划编制完成后探索按规划期实施的总量管控模式。

庄少勤解读说：“这句话里有两项重大政策”，一是意味着深圳可以通过国土空间规划统筹各种空间资源，包括优化永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界等控制边界，这是坚守安全底线条件下的优化布局。

二是如何对接粤港澳大湾区发展战略。尤其中央提出的“双循环”新发展格局，将深圳市放在更大新发展格局中优化区域空间布局，形成区域开放式、网络化、多中心、集约型的发展格局。深圳市就可以在开放背景下，不仅用好自己的资源，也可以充分协同区域资源，使未来发展空间得到更有力支撑。

此外，方案还提出支持符合在国土空间规划要求的前提下推进二、三产业混合用地。

庄少勤说，这是功能结构的优化。深圳市可以结合本市创新驱动和高质量发展需求，赋予地块的功能用途更有包容性、兼容性、灵活性，对于土地用途管制也有更多灵活性，这样可以更好适应市场需求，更好满足二、三产业融合发展需求，以及空间治理要求。