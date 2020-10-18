港医学界再现政见之争 医委会六席位改选两阵营抢攻

香港负责处理医生发牌及投诉等事务的医务委员会，32名委员当中有六人任期届满，正进行改选。这次医委会选举是继医学会现“黄蓝之战”后，再出现壁垒分明的选举。

据香港01报道，医务委员会其中三席将由全体医生于年底前选出，曾联署撑警执法的韦玉珍将争取连任，挑战者包括曾多番就社会事件发声的公共医疗医生协会会长马仲仪。余下三席将由医学会逾20名会董投票并提名，料11月初会有结果。医学会今年7月举行换届选举，由被视为“黄营”的蔡坚医生团队胜出。

马仲仪去年以工会会长身份，多次就社会事件中有人受伤发声，覃天笙则是本届医学会“黄营”蔡坚医生的团队，两人与郑志文同获医学会、公共医疗医生协会、前线医生联盟及政府医生协会支持，组织吁会员“三票全投”该三人。医生近日已陆续收到选票，需于12月3日前邮递投票。

至于同样需改选的余下3席会由医学会提名，目前由庞朝辉、佘达明及何鸿光担任，三人均争取连任，其中庞及佘两人有实名联署撑警，而何鸿光则是现届医学会会董。而医学会副会长麦肇敬及会董陈以诚，将参与竞逐医学会提名席。

值得一提的是，医学会今年7月举行换届选举，由被视为“黄营”的蔡坚医生12人团队胜出，而这次医学会提名的席位，将由28名医学会会董会成员内部投票选出，据悉医学会将于10月23日举办内部选举论坛，会董其后投票，料11月初有结果后提交至医委会。