板蓝根又被抢购 专家：体外有效不等于对人有效

中国工程院院士钟南山10月13日说复方板蓝根颗粒对冠病有抑制效果后，白云山“板蓝根”迅速“蹿红”。

据健康时报客户端报道，记者17日走访北京近20家药店，发现板蓝根已经全面断货。北京市朝阳区某药店药剂师告诉记者：“板蓝根本来就是常见的家庭常备药，昨天早晨店里面还有不少板蓝根，但许多人都是成批购买，不到下午就卖完了。”据她透露，目前店内已无“白云山复方板蓝根颗粒”存货，但其他品牌板蓝根还有货。

记者随后来到北京团结湖某大型连锁药房，板蓝根也同样断货。该店销售人员告诉记者，“板蓝根16号消息一出，就被抢购一空了，你下周二再来看看吧。”

记者在网上药店查询也发现，京东大药房、阿里大药房、广药白云山官方旗舰店的复方板蓝根，都已经卖断货了。其中，京东自营的“白云山复方板蓝根颗粒（10g*20袋）”，北京地区处于采购中，在10月20日后才有货。

对于板蓝根到底能不能预防冠病，美国宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授张洪涛说，“钟南山院士表述的是：联合研究团队系统开展了一系列南药抗新型冠状病毒的体外药效筛选，发现复方板蓝根颗粒和口炎清颗粒等显示出体外抑制药效。‘显示出体外抑制药效’与最后证明有治疗效果还有十万八千里的距离。”

那什么是体外抑制药效？张洪涛解释说，“体外疗效就是像现在的药物实验必须经过三个阶段，第一个就是体外实验，第二个是动物实验，第三个才是人体实验，也就是临床实验，只有在体外实验中取得疗效才会推进到动物实验，这需要一步一步来的，像在一月份曾经被抢购一空的双黄连，也是体外有效，但是至今还未看到临床治疗有效的证据。”

所以面对这“体外试验”的结果，张洪涛强调，没必要跟风去购买该类药品，有需要了再购买。到底有没有效果，还得等待正规的、严格的三期临床试验结果，相信这款板蓝根复方颗粒，会很快进入进一步的研究，并有论文与数据，在不久的将来公布。

板蓝根是日常药之一，据广州白云山和记黄埔中药有限公司官网介绍，复方板蓝根颗粒的主要成分为板蓝根、大青叶，辅料为蔗糖，功能主治为清热解毒、凉血，用于风热感冒、咽喉肿痛。