网传湖北省长王晓东疑似中风 现已好转可下床活动

中国湖北省省长王晓东自9月下旬起就没有公开露面，有中国媒体人引述知情人士透露，王晓东疑似因最近大半年工作压力太大，在9月突然中风。

“长衫无脸生”微信公号昨天（18日）发文称，最近不断有人提醒他，王晓东很长时间没有出现，并提到湖北省政府官网10月11日发布消息，中央巡视组巡视湖北省工作动员会召开，这个会议按惯例省长一般都是要参加的，但会议召开时王晓东没有现身。

这名作者称，他在9月下旬询问一名湖北官场的朋友，得知王晓东中风，正在治疗。

作者说，为了弄清楚到底是怎么回事，他最近又咨询了一位湖北的官场人士，而这名知情人士披露，王晓东在9月21日抗疫表彰大会后不久突然中风，正在住院治疗。作者计算，王晓东可能是9月22日之后中风的。

作者引述这名知情人士写道：“其生病后，北京多次表示慰问和关心，省委书记应勇也在一些重要的会议上小范围介绍了省长的病情。”

知情人士也说，王晓东中风时幸好身边有人，及时送到医院救治。此外，王晓东自身的身体状况也不错，经过一段时间的治疗病情已经大为好转，目前已经能下床活动，说话表达也很正常，目测没有什么后遗症。王晓东已经转院到武汉另一家医院接受进一步的康复治疗。

作者认为，按照这个病情恢复的趋势，若不出现其他意外，不久后王晓东应该就能恢复工作。

另据香港《星岛日报》报道，“长衫无脸生”是中国资深媒体人。

该报9月27日曾披露，王晓东自9月21日亮相之后，接连缺席重要活动，当地传出他因为患病入院。