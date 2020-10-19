台湾教召扩大 计划增设八训练基地

为配合后备军人教召年训量由12万人提升至26万人，台湾军方后备指挥部将新增三个训练中心，陆军则再增加五个新训中心，合计新设八个训练基地，做为教召训练之用。

据中时电子报报道，目前台军动员部队员额大约32余万人，后备改革后，将增至约50万人；至于后备战力编成，由每年的汉光、同心、自强演习中验证。

据军方官员透露，后备规划的新设训练中心，北部在苗栗斗焕坪营区，中部则设在嘉义中庄营区，南部在高雄凤雄营区；陆军新训中心即是后备甲种旅，现有七个新训中心，将再增设五个，后备旅装备与常备部队一致。

至于外界关心的解除编管八年的限制，台军说，只要四年两次，接受过教召的人，就不会再召；退役超过八年，如接到教召，有两个可能，一是任务需要且专长符合，二是八年编管却从未被召集过。但台军官员也强调，会依“后退先用”原则执行，不会故意挑选退很久的人。

军方举例，例如专长为驾驶以往从未召训，但其中有人开战车、有人开甲车，即所谓的战驾或甲驾，后备变革后，这个专长就变得很重要，以后就会征召，并优先选充甫退人员，不会刻意征召退伍10多年的后备军人。

据军方资料，八年内退伍的后备军人，去年列管人数为77万人，转型为志愿役后，召训人员以役期长、战技纯熟的志愿役退伍军人为主，四个月军事训练役男为辅，编管八年后备军人，仅40%接受召训，其他列管为战耗补充梯队，于动员编成后实施临战训练，以维系部队持续战力。