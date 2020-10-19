中国修改专利法 法定赔偿额上限提高至500万元

中国全国人大17日在会议上表决通过修改后的专利法。新法将法定赔偿额上限提高至500万元（人民币，下同，约100万新元）、下限提高至三万元，将于2021年6月1日起施行。

据《中国市场监管报》报道，此次修改专利法主要包括三方面的重点内容：一是加强对专利权人合法权益的保护，包括加大对侵犯专利权的赔偿力度，完善举证责任，完善诉前行为保全措施，完善专利行政保护，新增诚实信用原则，新增专利权期限补偿制度和药品专利纠纷早期解决程序有关条款等。

二是促进专利实施和运用，包括完善职务发明制度，新增专利开放许可制度，加强专利转化服务等。

三是完善专利授权制度，包括进一步完善外观设计保护相关制度，增加新颖性宽限期的适用情形，完善专利权评价报告制度等。

为满足企业的实际需求，本次修改专利法也进一步完善了外观设计相关制度。一是明确给予局部外观设计专利保护。二是延长外观设计专利保护期限；将外观设计专利保护期限延长为15年。三是增加外观设计专利申请国内优先权制度；明确申请人自外观设计在国内第一次提出专利申请之日起六个月内，又就相同主题在国内提出专利申请的，可以享有优先权。

为更好地应对疫情防控等紧急状态和非常情况，促进相关发明创造在疾病治疗等方面的及时应用，解决公众健康问题，回应创新主体放宽不丧失新颖性例外规定的需求，本次专利法在不丧失新颖性例外的适用情形中增加“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开”。

中国国家知识产权局条法司司长宋建华表示，这样既能满足当前抗击疫情的实践需要，还能为今后在其他紧急状态或者非常情况下的适用留有空间。