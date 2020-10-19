台政府拟准亲日团体阳明山立日皇碑 台北市府挡下拒绝

一个由台日两地人士组成的亲日团体“樱花返乡会”，日前以台湾阳明山国家公园管理处今年曾赠送绯寒樱苗赴日本皇室为由，向台湾政府表达希望在阳明山立起一座“昭和天皇樱之缘”纪念碑，希望在明年花季前完工，以便与日本皇居附近同款碑遥相呼应。

据联合新闻网报道，阳明山国家公园管理处研议后，依亲日团体所提“条件”，“建议”此碑可立于阳明山花钟所在的阳明公园内，但台北市府官员表示，“为什么要在台湾设立日本天皇的碑？”辖管的台北市政府工务局公园路灯工程管理处已加以拒绝。

尽管“樱花返乡会”过去因赠樱曾涉及驻日代表谢长廷等政要，但台湾外交部对此表示，台湾日本关系协会经查台北外交部本部及驻日本代表处，都没有接获此案相关资讯，认为此案应由内政部负责。

“樱花返乡会”日前派人拜会公园处花卉试验中心，表达上山设碑意愿，并转达阳管处“建议”。经本报求证阳管处，确有此事。阳管处认为，花钟所在的阳明公园，在日治时期为台湾矿业巨子山本义信所有的“羽衣园”，加上该会主张设碑处需符合赏樱人潮聚集、与日皇室设碑处层级对应两项条件，在不影响山中生态、尽量支持原则下，因此作出设碑于阳明公园的建议。

但北市府公园处接受查询时，明确表示已婉拒这项要求。官员表示，“知道这个会背后是什么人”，但此案缘自阳管处2019年赠送“昭和樱”给该团体，赠碑业务理应由阳管处主政，且阳明山为台湾境内， “为何要设立‘昭和天皇’碑？”

而查询“樱花返乡会”联络人杜俊贤，他证实这项规划，表示该会台湾会长为前政务委员黄石城，在日则为前首相安倍晋三之母安倍洋子。日方有意赠碑，相关事宜与驻日代表处一直有联系。

根据“樱花返乡会”提供北市府赠碑资料，由台湾与日本民间人士共同组成的樱花返乡会，今年初将已故日本昭和天皇1923年视察台湾时在阳明山所种樱花树分株，由内政部营建署代表送回日本栽种，借此祝贺其孙子日皇德仁登基。当时营建署将35株竹子湖的山樱花送回日本。

该会指出，日方为感谢台湾推行樱花返乡友谊，日本对应单位已决定在东京皇居北之丸公园建置醒目的“樱之缘纪念碑”园区，明年三月将由皇室及内阁要人主持揭碑仪式，彰显日本皇室及政府对台重视。因此，该会也希望在阳明山“花季赏绯寒樱常至处”，建立醒目的同款纪念碑，与日本皇居公园的碑遥相呼应。该会出示立碑展示区设计规模及建碑明确时间表，言明相关经费与匠师派遣均该会负责，希望于明年花季前完工，举行揭碑典礼及记者会。

