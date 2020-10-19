国泰裁员减薪料本周拍板

国泰航空大规模重组业务在即，《南华早报》18日引述多名消息人士表示，国泰董事会最快于本周开会，以决定重组计划，当中重点包括裁员及减薪，并会在本周五(23日)前向员工交代。

而早前出资273亿元（港元，下同，约47.8亿新元）助国泰纾困的香港政府，据悉近日一直向国泰施压，希望公司能向被裁员工提供更慷慨的离职补偿。

报道指出，国泰的裁员幅度或与竞争对手新加坡航空相近，上月新航宣布裁减4300名员工，占总雇员人数约20%。

消息人士称，国泰过去一个多月来审视重组方案，倾向以较低幅度的裁员，以便在全球旅游业重启之时，能有条件应付市场需求；然而，如果业务没有明显复苏，公司有可能再进行裁员行动。

截至上星期，国泰仍在敲定最终的裁员人数，集团手上有多个方案，当中涉及人数较少的选项料较易获公众接受。国泰发言人说，不评论坊间传闻。

而截至今年6月底止，国泰航空及国泰港龙航空在全球共聘用2.65万名员工，占整个集团总数3.3万人的八成。

另外，最近新成立的大湾区航空，虽尚未取得营运许可证，但已密锣紧鼓招聘人手，并在香港本地报章刊登招聘广告，主要聘请后勤员工，如航空膳食服务经理、地勤服务经理及财务会计部经理等。