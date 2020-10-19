中国央行行长：疫情受控 中国经济今年料增长2%

中国人民银行行长易纲18日表示，中国今年经济将增长约2%，因其控制住冠病疫情，这表明对内需驱动的复苏前景有信心。

据路透社报道，易纲在线上30国集团(G30)国际银行研讨会上强调“中国经济仍有韧性，有很大的潜力。预期将会持续复苏，这将有利于全球复苏”。

他预计，中国整年的“GDP将增长约2%”。

中国国家统计局今天上午刚公布第三季度的GDP增幅，同比增长4.9%，虽然比第二季度高，但略低于彭博社、路透社等预测的5.2%至5.5%。

据初步核算，前三季度中国GDP总值72万2786亿元（人民币，下同，约14万6369亿新元），按可比价格计算，同比增长0.7%，前三季度GDP重归正值。

易纲表示，中国的财政和货币政策将侧重于帮助中小型企业渡过新冠危机带来的痛苦，同时确保内需在促进增长方面发挥更大作用。

易纲指出，过去三个月中，中国人民币兑美元汇率“大幅”升值，反映出两国之间的利率差异，不过他也说这应该让市场来决定。

易纲称货币政策应集中应对内需，国内通胀目标上，而汇率就由市场去决定。

在政府积极刺激下，中国的经济前景变得更加乐观，近期数据显示经济从冠病疫情危机中稳定复苏。

由于普遍的出行限制遏制了经济活动，中国央行今年稍早加大了政策支持力度，但近来没有进一步放宽政策。