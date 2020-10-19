蚂蚁集团香港IPO计划已获中国证监会与港交所批准

（香港综合讯）中国金融科技巨头蚂蚁集团一波三折的上市计划迎来转机，其在香港的首次公开募股（IPO）昨天已先后获中国证券监督管理委员会与香港交易所批准。

蚂蚁集团正推进香港与上海两地同步上市，集资规模最多达到350亿美元（476.3亿新元），或成为全球最大IPO，超越沙特阿美去年12月上市创下的294亿美元纪录。

不过，先前传出蚂蚁集团被中国证监会调查，以及被美国政府列入“实体清单”等不利消息，使市场担心蚂蚁的上市计划会被政治力量扼杀。

综合路透社、彭博社与《南华早报》报道，消息人士称，中国监管机构昨天批准蚂蚁集团最早于当天起申请香港交易所上市聆讯，港交所随后也批准公司的IPO计划。

蚂蚁集团在上海的IPO部分仍需完成注册。上海证券交易所的网站显示，蚂蚁集团9月22日提交了在以科技股为主的科创板上市的申请。中国证监会要在20个工作日内作出同意注册或者不予注册的决定。消息人士称，批准文案很快将被签署。

蚂蚁集团原本希望其IPO能在上个月获得证监会批准，然而证监会据传对蚂蚁上市计划中可能存在的利益冲突展开调查，导致IPO时程延迟。

知情人士透露，蚂蚁集团不会为香港IPO寻找基石投资者，但会为上海IPO邀请大型支持者以减少价格波动。这家总部位于杭州的公司计划发行规模相当于约11%至15%流通股的新股，并平分给香港和上海IPO交易。

《南华早报》分析，与上海共同推动蚂蚁的大型IPO，有助于香港与快速发展的中国大陆金融中心保持同步。北京正在稳步向外国投资者开放国内金融市场，同时培育深圳成为下一个技术和金融中心。

曾协助不少大陆公司在香港上市的会计事务所立信德豪董事总经理陈锦荣告诉《南华早报》，中国证监会批准蚂蚁集团在港的IPO，表明北京承诺维持香港作为大陆公司国际筹款中心的作用。他并称：“香港仍然是唯一拥有资本自由流动的中国城市。”

据悉，蚂蚁集团的投资银行顾问很快会将其分析师的研究结果发送给机构投资者，希望这些研究能增强对蚂蚁集团估值。