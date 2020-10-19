被不法分子冒充行骗 中国外交部驻港公署发文示警

中国外交部驻香港特派员公署今天（19日）在官方微信上发文，表示近日有多位在港中国公民向外交部驻香港公署领事部反映接到诈骗电话，有不法分子假冒“外交部驻香港公署工作人员”通知当事人到公署领事部领取包裹、公函或者证件，并以此为由要求当事人提供身份证号及生日等个人信息。

针对以上情况，外交部驻港公署在文中再次提醒在港中国公民切实提高防范意识，谨防上当受骗，并郑重提示外交部驻港公署不会电话通知中国公民护照证件过期需要延期或补办并需通过转账等方式缴纳有关费用或罚款，不会电话通知当事人来公署领取包裹，不会以领取证件为由要求当事人提供身份证号和生日等个人信息，不会以电话方式通知当事人涉及信用卡诈骗、信用卡超支、信用卡被冻结等案件，不会要求当事人回拨任何电话号码与任何机构进行下一步联系。

驻港公署提醒，一旦接到此类电话，要切记保持警惕，认真甄别，不要轻信。

此外，公署也呼吁不要在电话里向陌生人透露自己姓名、住址、家庭情况、银行账户等信息。如遇陌生人来电以任何名义要求转账或汇款、要求“不要与家人和朋友联系，以保证他们的安全”，或提出其他不合常理要求，应务必保持警惕，切勿上当受骗，要尽快通过其他渠道核实情况后再做处理。

同时，公署指出如接到疑似诈骗电话，建议直接挂断，如有必要，可拨打外交部驻港公署领事部电话进一步核实。

