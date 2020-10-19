谷歌：和中国政府关联的黑客曾攻击拜登竞选阵营

谷歌公司在一则新发布的博客文章中说，与中国政府有关的黑客冒名杀毒软件McAfee，试图在受感染的电脑中植入恶意软件。谷歌认为，这些黑客看起来就是那些在今年早些时候曾试图对美国民主党提名的总统候选人、前副总统拜登的竞选阵营发动攻击的黑客。当时黑客未能成功发动攻击 。一群在伊朗的类似黑客曾经试图攻击美国总统特朗普的竞选网站，但也未获成功。

据美国之音报道，来自中国的黑客组织被谷歌公司称为APT31（APT是Advanced Persistent Threat, 高级持续性威胁的英文缩写）。它通过给用户发送电邮连接，诱使用户下载位于GitHub的恶意软件，使袭击者能够上传和下载文件，并执行命令。因为该组织利用GitHub和Dropbox等服务发起攻击，所以很难对其进行追踪。

谷歌下属的威胁分析部门发出的博客上写道：“攻击的每个恶意部分都搭载于合法的服务上，使防御者很难用网络讯号进行追踪。”

谷歌将中国的黑客组织称作APT31。APT35是指伊朗的黑客组织。

谷歌在博客文章中举例，称有攻击着假扮成McAfee,敦促用户到GitHub下载合法的McAfee软件。但攻击者同时也将恶意软件装入用户的系统。

谷歌的博客文章中没有透露谁是最近的受攻击者，但说在美国大选的背景下，APT构成的威胁受到越来越多的关注。