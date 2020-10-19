台湾中选会：黄捷、王浩宇等四议员罢免案一阶已达标

台湾立法院内政委员会今天（19日）邀请中选会主委李进勇进行业务报告并备询。中选会书面报告指出，今年度办理四项罢免案，包括桃园市议员王浩宇、高雄市议员黄捷、高闵琳、陈致中，皆已完成第一阶段提案门槛。其中，王浩宇罢免案已提交第二阶段连署书，由中选会查对名册中。

据华视新闻报道，中选会在书面报告中指出，今年已办理高雄市第三届市长韩国瑜罢免案、四项地方民意代表罢免案、办理高雄市第三届市长补选等业务。中选会也特别针对网络谣言部分，成立社群媒体假讯息澄清举报专责小组，截至今年5月至10月16日止，共接获190笔举报，其中面簿举报174笔、Youtube举报16笔。

报告也指出，四项地方民意代表罢免案，包括王浩宇、黄捷、高闵琳、陈致中，皆已完成第一阶段提案门槛。而王浩宇罢免案已在10月13日项中选会送出第二阶段连署书，由中选会查对名册中。

黄捷罢免案于9月24日领取第二阶段连署书，依法要在11月23日前完成连署；陈致中罢免案于9月3日领取第二阶段连署书，依法要在11月2日前完成连署；高闵琳罢免案于9月25日完成第一阶段连署书，将函请领衔人向中选会领取连署人名册格式。

另外，中选会也完成今年度第一季政党连坐裁罚案件报告，中选会指出，根据《公职人员选举罢免法》第112条政党连坐裁罚案件，自2012年4月3日起至2020年10月14日止，计裁罚179件，金额共1亿4866万5千元（新台币，下同，约700万新元）。政党违反件数部分，中国国民党144件，共计1亿1701万元，民进党30件，共计2590万元，亲民党三件，共计410万元，无党团结联盟一件，115万元。