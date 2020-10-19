中企囤外汇 在岸外币存款刷新纪录

随着出口超预期复苏和人民币重返逾一年高位，中国企业钱包里的外汇迅速多了起来。中国央行数据显示，9月底境内居民和企业外币存款余额连续四个月攀升，达8487亿美元（11521.95亿新元），刷新2018年3月创下的历史高点。

据彭博社报道，澳新银行中国经济学家邢兆鹏在采访中指出，“主要是企业部门的活期外币存款增加”，企业出口收汇上升，同时大宗商品价格下降导致进口付汇下降。“贸易顺差增加，但是企业结汇跟不上，所以美元囤积了。”

彭博社分析说，企业存款是外汇存款上升的主要推动力，居民存款则相对变动不大。究其原因，既有出口超预期令企业外汇收入增加，也有人民币快速升值后企业结汇意愿降低的因素。此外，近几个月中资美元债发行较多及外资流入，也带来一部分增量。

海关数据显示，随着国内经济逐渐从疫情中复苏，今年6至9月出口增速连续数月超出预期，录得可观的贸易顺差，并未受到同期人民币升值逾5%的拖累；今年6至9月累计贸易顺差超过2000亿美元。

与此同时，在人民币明显走强后，企业结汇意愿明显下降。6至8月的即期结汇率分别为57.62%、64.17%和62.12%，远低于5月的72.7%，也低于同期的售汇率，显示出企业偏向持有更多外汇。预计10月23日公布的9月结售汇数据有望继续证实这一趋势。

招商银行首席外汇分析师李刘阳在采访中指出，近几个月外币存款和外币贷款双双增加，可能是企业的一种策略。“企业出口收汇增加，但年中见过了7.2的汇率，在6.7就下不了手结汇。为了规避汇率进一步升值的风险，企业可能增加外币负债，用这个方法来平衡资产负债表上的货币错配。”

9月末中国境内外币贷款余额小幅回落至8994亿美元，此前连续五个月增加，距离2015年7月的历史高位9368亿美元相去不远。

邢兆鹏分析说：“企业不愿结汇可能对人民币升值速度有一定制约，”考虑到上述因素并未改变，预计未来外币存款还会继续增加。