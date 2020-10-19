毛洪涛溺亡后 刘强接任成都大学党委书记

成都大学原党委书记毛洪涛上周证实溺水身亡后，成都大学今早召开干部大会，并宣布成都市委教育工委书记、市教育局党组书记、局长刘强接任学校党委书记。

这也是王清远自2014年5月出任成都大学校长后，该校迎来的第四任党委书记。

公开资料显示，今年53岁的刘强长期在成都工作，历任成都市委办公厅副主任、成都市温江区委副书记、成都市旅游局局长，成都市统计局局长。2017年，他担任成都市委教育工委书记、成都市教育局党组书记、局长。

留遗书后溺毙 成都大学赞毛洪涛为好干部好老师

综合中国媒体报道，毛洪涛此前在微信朋友圈发出绝笔信，提到“一年多的成都大学工作已是头破血流”，表示自己遭受极大的工作压力，并称曾参与与成都大学校长王清远的斗争等，随后失去联系。

成都警方本月16日通报，在江安河温江段一河道内发现一具男性尸体，并确认死者是毛洪涛。据警方初步判断，死者属溺水身亡，已排除是刑事案件。

成都大学同一天发出讣告，宣布昨天上午为毛洪涛举行告别仪式，并赞扬毛洪涛他是一名好干部、好老师，充分体现一名共产党员的责任担当和使命担当，也深受学生爱戴。

中国高等学府的党委书记以如此激烈的方式表达情绪，引起了中国舆论的持续关注，在微博上“成都大学回应毛洪涛去世”的关键词阅读量已突破1亿次。有网民认为毛洪涛是“以死明志”，但也有人认为这是争权夺力失败的个案。

年仅50岁的成都大学原党委书记毛洪涛，上周证实溺水身亡。（互联网）

中国近30名高校厅局级领导今年被查处

另据《中国纪检监察报》报道，今年截至目前共有17名高校领导接受纪律审查和监察调查，其中党委书记六名，校长或院长七名。

此外，共有11名高校领导被“双开”或开除党籍（被查时已退休），其中党委书记三名，校长或院长四名。

根据上述统计，今年内因涉贪遭查、落马的大专院校校长、院长与党委书记，共20人，占比超过七成。

报道形容，校长、院长与党委书记是高校领导阶层的“关键少数”，这类“一把手”涉贪成为了当前高校腐败案件的显著特征。而且“一把手“往往在人权、事权、财权方面有著很大的话语权和支配权。

《中国纪检监察报》今天以大篇幅报道中国高校贪腐问题。（《中国纪检监察报》）

报道引述北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水说：“从查处的案件可以发现，高校腐败既有一般腐败的特性，又有教育行业特点。”

他认为，高校腐败多集中在基建后勤、选人用人、招生考试、科研经费、校办企业等领域，“这些领域与社会关系比较密切，资源和权力都比较集中，问题也比较突出”。

庄德水分析，在这种情况下，“一把手”很容易用行政权力谋取个人经济利益，并表示要解决这个问题，必须要按照现代大学制度要求，科学配置高校内部权力，以及完善高校党建顶层设计。

北京科技大学廉政研究中心主任宋伟则建议，要推进形成高校内部自我监督和外部监督的合力，在纪检监察机关发挥专责监督职能基础上，充分动员高校师生员工监督和社会监督力量。同时，进一步推动高校权力事项的公开力度，通过信息公开降低腐败风险。

