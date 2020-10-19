北京城市广播副中心之声今日正式开播

今天（19日）上午，北京城市广播副中心之声正式开播，通过FM107.3、AM1026双频播出，将打造《北京城市副中心新闻》《运河之上》专题访谈等节目，展示北京城市副中心的风貌。

据《新京报》报道，北京广播电视台副总编辑李秀磊介绍，北京广播电视台拿出广播频率“北京城市广播”开办北京城市副中心之声，未来将打造关于北京城市副中心的重要节目。比如，在早晚高峰时段打造新闻板块，推出总时长40分钟的《北京城市副中心新闻》，在早间8点到9点开设副中心专题访谈节目《运河之上》，365天不间断播出，展示北京城市副中心的京华风范、运河风韵、人文风采和时代风尚。相关重点栏目还将覆盖北京城市副中心教育文化、健康养老等民生关注内容。

此外，北京广播电视台与通州融媒体中心合作，设立北京广播电视台驻副中心广播记者站，强化采编力量，提高副中心广播的传播和影响力。

今日，北京日报也推出《北京城市副中心报》试刊，北京广播电视台电视端推出《北京城市副中心新闻》专栏。

在北京城市广播副中心之声开播仪式上，北京市委常委、宣传部部长杜飞进介绍，新的广播、电视、报纸等媒体平台的升级改版，标志着北京城市副中心媒体矩阵全面起航。

杜飞进表示，做好北京城市副中心的宣传是落实国家重大战略的题中应有之义，是把握正确舆论导向的内在要求，也是提升城市治理能力的有力抓手。做好副中心宣传，有利于阐释党中央关于城市副中心建设的决策部署，准确解读首都重要一翼的战略地位和宏伟蓝图，也有利于记录城市副中心建设的非凡历程。