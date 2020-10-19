台湾军纪改革“连坐法”引反弹 国防部：尚为试行阶段

因应基层部队军纪案件层出不穷，台湾国防部正试行“国军军风纪律改革专案实施计划”，要求各人事部门，统计各阶层主官（管）、业务主管与士官督导长任职期间，其任职单位肇生军风纪案件数量，纳入后续派职、晋升、派训参据，案发单位各级干部也将面临究责。

据联合新闻网报道，部队一旦发生重大军风纪案件，国防部每周由总长或副总长执行官主持，召集肇案联兵旅层级主官及士官督导长到国防部提报，所涉各阶层部队主官也须视讯与会。

基层军官却对此出现反弹情绪，认为违反杜绝“连坐法”原则，严重增加部队官兵负担。国防部说，此案尚为试行阶段，12月底将搜整各单位执行意见、研讨试行状况后，令颁全案计划，要求国军各级部队贯彻执行，期能减少军纪案件，巩固国军精实战力。

民进党执政前曾发表“国防政策蓝皮书第六号报告：新世代的军人”，主张全面检讨国防法制规章，并废除非战时的连坐法惩罚制度，主要是军中虚伪造假普遍，一大原因是军中的连坐处罚制，结果往往演变为上级明知下级犯错，但为免被拖累，导致吃案、包庇。

台湾国防部前部长冯世宽在任时也曾主张，建军备战攸关国防安全，绝对不容许有任何差池，为了让干部勇于承担职责，要研议取消连带处分，使国军干部分层负责、各司其职，专注投入战训本务工作。

但国防部昨天表示，十月开始试行的“国军军风纪律改革专案”，官兵凡违反重大军风纪案件，一律记两大过汰除，国防部要求各人事部门统计各阶层主官、业务主管与士官督导长任职期间，单位肇生军风纪案件，纳入后续派职、晋升与派训参据，以强化督管责任。规定中还明订，志愿役士兵因个人品性经评审不服现役，除退训外，这些人到单位报到后肇生重大案件，经查在新训未落实考核者，并案检讨相关人员。

此外，对于官兵肇生酒后驾车、吸毒、违反性别分际及涉重大品德违失，新办法规定，除须“严惩汰除，涉法者一律依法侦办”外，案发单位各级干部若未尽防处、督管之责，并案检讨究责。而违反资通安全、保密工作人员，国防部要求“涉法者依法侦办，违规者依惩处基准表核予记过以上人员，一律调离现职，三年内不得荐训、向上派职，并纳入供尔后人事运用参据”。

台湾国防部昨表示，国军策订军风纪律改革专案实施计划，要求各级部队从制度改革，检讨策进并落实执行，建立防患未然观念。