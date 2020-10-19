中国载人航天工程全面转入空间站建造任务准备阶段

中国载人航天工程办公室主任郝淳19日在武汉表示，当前，中国载人航天工程已经全面转入空间站建造的任务准备阶段，空间站的建成将为商业航天提供更为广阔的发展空间。

据中新网报道，第六届中国(国际)商业航天高峰论坛19日在武汉召开。郝淳在会上表示，商业化运作也可以为空间站运营提供有益的补充，中国载人航天工程将紧紧围绕加强协同创新、资源共享、投资融资、成果推广等环节寻找切入点，为推动形成载人航天商业化融合发展格局积累经验、奠定基础。

郝淳称，中国载人航天工程将按照积极开放、公平公正的原则，在空间站物资补给、应用载荷研制、微小卫星释放、在轨维护、太空游客商业旅行等领域加强布局规划，逐步建立符合各方利益的参与方式，发挥好中国空间站的综合效益，既提升应用水平、增强科学产出，又在商业化发展、国际合作以及科普教育等诸多综合性领域有所突破，为带动产业技术发展、提升核心竞争力打牢基础，真正把空间站打造成一个形式灵活、精彩纷呈的太空实验大舞台。

中国正力争2022年前后完成中国空间站在轨建造计划。按计划，未来两年中国将进行11次发射任务，先后发射天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，以及四艘神舟载人飞船和4艘天舟货运飞船，完成中国空间站在轨建造。

中国载人航天工程第三批预备航天员选拔工作日前已结束，共有18名预备航天员(含一名女性)最终入选，包括七名航天驾驶员、七名航天飞行工程师和四名载荷专家。来自中国载人航天工程办公室的消息称，通过第三批预备航天员选拔，中国航天员队伍体系不断完善，为中国航天员队伍长远建设与空间站工程后续发展奠定了重要基础。