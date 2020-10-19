五天检测超1000万人 青岛用“十合一”混合检测受关注

青岛本月11日凌晨发现本土感染的冠病疫情后，迅速组织对全市居民展开冠病检测，在五天内完成了对超过1000万人的检测。本轮检测中，青岛借鉴了大连抗击疫情实践经验，采取“10合1混采检测技术”。

综合《工人日报》与观察者网报道，这种检测方法将采集自10人的10支拭子集合于一个采集管中进行核酸检测，如果采集管出现阳性确诊病例，就会进一步进行单独的核酸检测。

针对10人混采检测的准确性，青岛市政府10月14日曾在新闻发布会上说明。青岛市疾病预防控制中心副主任张华强表示，“十合一”检测技术国家有明确规范要求，国务院联防联控机制也有这方面的规定，针对社会层面的人群进行大范围、大面积的筛查的时候，可以采取这种方法。采取混检最大的优势就是提高效率。

他介绍，这个方法的主要研发者和规范的撰写者是中国医科大学附属盛京医院检验科主任刘勇教授，他认为这个技术的最大特点就是高效率，节省时间在疫情防控中极其重要，早一分钟发现病人早一分钟隔离，就会减少传播，节约大量的社会成本，所以这个方法已得到认可。

至于公众所担心的混检后的检测质量，张华强认为不必担心：“这个样本十合一混检以后，如果是阴性，那就说明这十份样本全部都是阴性，混检的十个人份都是安全的。如果这份十混一的样本是阳性，我们会在第一时间通知这十份样本的每一个人立即进行单独隔离，然后再安排人员对这十个人分别进行单采单检，从而确定这十个人当中到底哪一个是阳性。这样可以最大限度提高效率，同时也不会造成漏检、误检。”

医学期刊MedSci（梅斯医学）此前也曾评价，这种混采检测方案能提高冠病检测的效率和准确率。

此次青岛的全市检测中，4月份启动的全市PCR核酸检测实验室的建设工作也为提前完成检测任务发挥了促进作用。

《工人日报》报道，得益于前期常态化疫情防控中所做的准备工作、形成的应急能力，今年2月份日检测能力只有2000份的青岛，如今的日检测能力已超过26万份。

此外，出现疫情后山东省也卫健委调集全省力量，三个省属医疗卫生机构及济南、烟台等兄弟城市派出七支210人核酸检测队伍和1200人的采样队伍，携带28套核酸检测设备和5.6万份试剂连夜支援青岛。作为青岛市城阳区东西扶贫协作对口帮扶县，甘肃省陇南市成县医护人员第一时间组建一支50人核酸检测采样医疗队，13日下午抵达青岛后立即协助城阳区开展检测。