中国首个卫星物联网完成第一阶段建设

中国正在建设的首个卫星物联网“行云工程”，预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。

据中国央视新闻客户端报道，记者今日（19日）从中国国际商业航天高峰论坛了解到，“行云工程”预计将于2023年前后建设完成由百余颗卫星组成的“物联网星座”。目前第一阶段建设任务已全面完成。

行云工程两颗试验卫星目前已在轨验证了多项关键核心技术，特别是这两颗卫星首次实现了中国低轨卫星星间激光通信，打通了物联网卫星之间空间信息传输的瓶颈制约。

航天科工集团四院行云工程负责人杜利说：“激光来传输我们的一些信息，实时性是非常好的，保密性也是非常强的。两个卫星在空中都是每秒7.8、7.9公里第一宇宙速度，在这样高的动态的情况下面，要很小的两束光要把它对准，而且要实现双向通讯技术难度是非常大的”。

行云工程的行业试点示范应用也取得一定成效。在高原、海洋、森林等无网络信号覆盖的区域进行了科考数据采集、地质监测、林业监测等示范应用。

杜利说：“以前我们国家要做这些科考这些地方，因为没有信号，是拿不到数据的，那么有了数据以后，我们就能够知道这些高海拔的地区，它的温度、湿度、冰川对流的这些一些动态，对我们国家分析大气层的演变，气象的演变是非常有好处的”。

按照规划，行云工程建设分三个阶段，目前第一阶段建设任务全面完成，计划于2021年完成第二阶段建设，届时将实现小规模卫星组网业务运营，初步实现卫星物联网服务。

杜利介绍：“明年的话，我们计划研制和发射12颗卫星，在2023年前后，至少发射80颗卫星，实现全球的覆盖，提供全球化的服务”。