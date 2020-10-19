中国民政部：道路交通标志中地名罗马字母拼写应使用拼音

中国民政部上周在网站上答复关于交通标志中地名拼写的问题时说，如果要标注罗马字母拼写，应当使用汉语拼音。

据中国澎湃新闻今天（19日）报道，有网民9日在民政部门户网站以“交通标志是否属于地名标志？”为题留言问询称，交通标志是否属于中国《地名管理管理条例》的管理范畴。

网民提到，中国很多城市的交通标志中目前使用英文翻译的情况很突出，如果只是要求民政部门设立的地名标志使用标准地名，而对交通部门的交通标志不做管辖，“那么目前地名管理条例还存在很大漏洞呢”。

民政部区划地名司13日回复称，《地名管理条例》规定，“中国地名的罗马字母拼写，以国家公布的‘汉语拼音方案’作为统一规范。”道路交通标志虽然不属于地名标志，但其中的地名如果标注罗马字母拼写，应当使用汉语拼音。

不久前，也有人在民政部门户网站上提出关于地名标志应使用标准地名的问题。

有网民9月23日留言问询称，按照《地名管理条例》，汉语地名，不论通名与专名均使用汉语拼音规范拼写，且民政部门声明，各地不允许使用英文标注汉语地名。而推荐国标《公共服务领域英文翻译规范》中，又提示按照对外交往的需要，可对地名进行翻译。

这名网民对于这两个条例，提出几个问题，包括：“在国家铁路系统里，采用通名意译，专名音译的准则。例如，北京南站标注为Beijingnan Railway Station。请问此举是否有违《地名管理条例》？”“大学、医院等公共设施，是否也要遵循《地名管理条例》中禁止使用英文拼写的规定？如是，北京大学翻译为Peking University是否违反了该条例，应该整改？”

民政部区划地名司后来在9月30日回复称，根据《地名管理条例》有关规定，中国地名的罗马字母拼写，以国家公布的‘汉语拼音方案’作为统一规范。地铁站、火车站、机场名称属于地名管理范围，其罗马字母拼写应使用汉语拼音。大学、医院等企事业单位名称，未纳入地名管理范围，但其名称中的地名应使用汉语拼音。道路地名标志上的地名应标注汉语拼音。