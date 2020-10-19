中国大陆外交部回应两岸官员肢体冲突事件：台湾贼喊捉贼

中国大陆外交部发言人赵立坚回应大陆外交官在斐济殴打台湾官员一事说，首先台湾在斐济根本没有所谓“外交官”，这件事上台湾贼喊捉贼，当时是台湾机构人员对正常执行公务的大陆使馆工作人员发起言语挑衅和肢体冲突，造成一名中国外交官身体受伤。

据人民日报客户端报道，赵立坚 10月19日在例行记者会上被问及，据报道，两名驻斐济的中国大陆外交官出现在台湾方面主办的一个招待会上，一个大陆外交官和一名台湾“外交官”出现肢体冲突。据台方报道，台湾“外交官”是被中方殴打。中方能否确认有关事件？

赵立坚回应说：“首先台湾在斐济根本没有什么所谓‘外交官’，斐济政府长期坚持一个中国原则的正确立场，并曾于2019年勒令台湾驻斐济商务机构不得使用台伪称，不得在斐济领土上搞‘一中一台’或‘两个中国’，中方对此表示赞赏。你提到的有关报道与事实完全不符，台方是贼喊捉贼。中国驻斐济使馆已经发表声明，中方并要求斐方对此进行彻查。斐方表示重视中方关切，将恪守一个中国原则，妥善处理此事。”

他援引中国大陆驻斐济使馆的声明说，事实真相是，台北驻斐济商务办事处10月8日在公共场合举行所谓“双十国庆日”活动，现场悬挂台湾旗帜，蛋糕上也标有台湾旗帜的图案。上述行为不仅严重违背一个中国原则，也违反斐济政府对台机构活动的相关规定。台湾此举意在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。

赵立坚介绍，当晚台机构人员对在同一酒店公共区域内，正常执行公务的中国大陆使馆工作人员发起言语挑衅和肢体冲突，造成一名中国大陆外交官身体受伤，物品受损。中国大陆驻斐济使馆也就上述事件向斐方表达严重关切，要求斐方对此进行彻查，并依法追究台方人员的责任。

他表示：“我们相信斐方能够公正妥善的处理此事。”