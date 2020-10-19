中国批美国损害全球环境治理

中国指责美国损害全球环境治理，在美国国内环境保护政策上大开倒车，也严重损害全球环境治理的公平、效率和成效。

据中国澎湃新闻今天（19日）报道，中国外交部在《美国损害全球环境治理报告》中，批评作为最先进的发达国家，美国在参与和遵守多边环境条约方面劣迹斑斑。

报告提到，特朗普政府上台以来，颠覆逆转了奥巴马政府时期气候与环境友好型政策，开环境倒车，美应对气候变化立场出现重大倒退。

报告说：“上台前，特朗普就多次发表质疑气候科学言论，称全球变暖是骗局，频频营造气候变化怀疑论的政治氛围，公然挑战国际社会应对气候变化的共识。”

中国外交部认为，特朗普政府悍然退出《巴黎协定》，是其奉行的“美国优先”、单边主义在气候变化领域的集中表现，充分显示出其对国际法和国际规则“合则用、不合则弃”的轻蔑态度，严重破坏全球气候治理与国际气候合作。

报告也指责美国的减排承诺履行缓慢，无视《联合国气候变化框架公约》报告义务，也拒不兑现资金承诺。

报告说：“美不认真践行相关义务，欠款不缴、力度倒退问题屡屡发生，强硬打压发展中国家获取资金诉求，极力弱化公约和《巴黎协定》下资金支持机制。”

中国外交部也在《美国损害环境事实清单》中，批评美国是“共识破坏者”和“麻烦制造者”，并列出12个凸显美国损害环境的事项，包括气候变化、木材非法采伐和水污染。

中国外交部发言人赵立坚今天也在例行记者会上，批评美国个别政客和官员近期处心积虑地在环境领域污蔑诋毁中国。

赵立坚说，上述清单和报告“旨在用事实还原美国在环境领域的斑斑劣迹，戳破美国一些人贼喊捉贼的把戏”。