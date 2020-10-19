老父拿未成年儿子照片网恋五年 骗女友两万人民币

中国一名男子冒充自己未成年的帅气儿子，在网络游戏中与一女子恋爱，还骗了对方2万余元（约4049.48新元）。

据澎湃新闻报道，记者10月19日从上海市奉贤区人民检察院获悉，该院9月24日对该男子王帅（化名）批准逮捕。

奉贤区检察院介绍，五年前，时年27岁的小姿（化名）在某网络游戏上认识了“未成年”的王帅，二人一直隔空玩游戏，时间久了，发展成恋爱关系。

从2019年起，王帅开始以各种理由找小姿借钱。一开始，他以“自己年纪小，家里管得严，没钱玩游戏”为由，让小姿为自己的游戏账号充值500元；接着，又以“没钱买零食、买衣服、买ipad、买智能手表、买iphone11”等理由，向小姿要钱。小姿对“小”男友有求必应，每一次都会转账。

去年五一假期，小姿想来上海找男友王帅，让网恋“奔现”，自己主动出钱买好了机票，但是王帅找借口没让她来。小姿2020年8月再次买好机票要来上海找男友，并出钱让对方提前帮自己租了一间房子。小姿在出租房内等了十余天，王帅都没来见她。

小姿觉得不对劲，向合租室友打听后才知道，房子是一个四五十岁的男子来租的。小姿质问王帅怎么回事，对方才坦白，一直以来，他都是冒充自己的儿子与之交往，每次要照片时，都把自己年轻帅气儿子的照片发过去。

得知真相后，小姿立即报警。检察机关说，犯罪嫌疑人王帅以非法占有为目的，通过网络虚构事实，隐瞒真相，骗取他人2万余元钱财，数额较大，其行为已触犯刑法，涉嫌诈骗罪，奉贤区人民检察院依其批准逮捕。