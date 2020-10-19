调查指香港逾七成受访者被裁员停工减薪

香港工联会19日公布一项调查结果指，逾七成受访者被裁员、减薪或被迫停工等。工联会建议政府即时推出上限9000元（港元，下同，1576.11新元）、为期六个月的失业或停工现金津贴。

据香港中通社报道，工联会立法会议员陆颂雄指出，有72%受访者回覆表示工作受到疫情影响，其中被裁员的占17%，停工或无薪假的占33%，减薪或只发低薪的有11%，不受影响的占28%。

另外，有76%受访者指收入减少，其中零收入的高达35%。另外有六成受访者对未来三个月可以找到一份全职工作没有信心。此外有81%的受访者认为应该设立失业/停工津贴。

劳工顾问委员会雇员代表邓家彪说，受访者长时间失业或停工比例在过去3个月有递增趋势，失业三个月或以下的市民，于10月增加了4%。他担心经济状况转向恶化，令更多人失业，期望在施政报告公布前推出援助措施，解市民燃眉之急。

工联会建议，推出上限9000元、为期六个月的失业/停工现金津贴；降低申领失业综援门槛；调低在职家庭津贴总工时要求；及尽快落实分间单位租务管制及租金援助措施。

本次调查主题为“香港最新就业状况及求职信心指数调查”，于10月12日至17日期间以网上问卷形式进行，共访问1806名香港市民。