巴基斯坦宣布解除TikTok禁令

经历10天短暂的封禁后，巴基斯坦电信管理局宣布解除针对视频分享应用TikTok的禁令。

巴基斯坦电信管理局（PTA）10月19日在官方推特上称，在一定的条件下，巴基斯坦方面已恢复TikTok在境内的服务。但TikTok仍需主动调整平台上的内容，否则将面临永久性的封禁。

观察者网引述巴基斯坦电信管理局的公告，表示当局透露TikTok曾允许“不道德内容”在平台上传播，并造成不良社会影响，电信管理局曾一直要求TikTok停止传播“非法内容”，但TikTok方面未能满足要求。10月9日，巴基斯坦电信管理局因此决定在国内禁用TikTok。

但随后，TikTok的管理层与巴基斯坦电信管理局进行了接触，并承诺TikTok将按照巴基斯坦的社会规范和法律，整改内容。TikTok方面还表示，将会封禁那些反复上传“非法内容”的用户。

公告最后指出：“恢复TikTok服务必须严格遵守以下条件，平台不得用于传播粗俗或不雅内容，也不能损害（巴基斯坦的）社会价值观。如果未能满足上述条件，那么巴基斯坦电信管理局将永久封禁TikTok。”

法新社称，TikTok在一份声明中表示，公司承诺将执行“社区准则，并遵守当地法律”，但未就同意遵循何种道德或标准发表评论。

法新社还提到，巴基斯坦方面此前针对TikTok的禁令，与网络隐私问题无关。

巴基斯坦是一个较为传统的穆斯林国家，基于宗教的影响，对女性穿显示身材的服装等内容的接受程度有限。不仅是TikTok，巴基斯坦近期同样以“大尺度”或“不道德”非法内容为由，禁用了包括Tinder、SayHi等多款国际社交应用。巴基斯坦电信局发言人称，他们此举意在将这些应用的管理纳入“道德和法律范畴”。

根据中国驻卡拉奇总领事馆经济商务处的新闻公告，7月巴基斯坦曾就“不道德及不雅内容”向TikTok发出整改令，而TikTok一天后就作出了积极回应。

当时TikTok发言人就明确表示，已经遵照巴方要求删除了370余万条涉嫌违规的内容，并强调将保护用户免受不良内容的侵害，同时加强与巴方监管部门的沟通。

发言人还强调，维护安全积极的网络环境是平台的首要任务，平台将采取多种技术手段，依据法律和社区规则对内容进行严格把关，同时采取删除不良视频、封停账号等手段对违规行为进行处罚。同时平台还建立起一键举报机制，允许用户和监管方对涉嫌违规的内容进行举报。

过去一段时间以来，TikTok已经成为巴基斯坦最受欢迎的手机应用之一，根据巴基斯坦电信管理局的说法，TikTok在巴基斯坦的月活用户高达2000万人。

路透社也引述手机市场分析公司SensorTower数据称，在过去12个月里，TikTok是巴基斯坦第三大下载量最多的应用程序，仅次于聊天应用WhatsApp和脸书。