为拯救旅游业 港府将商讨放宽当地旅行限制

香港疫情转趋缓和，继旅游业期待已久的旅游气泡即将推出后，业界短期内亦有望举行当地绿色旅行团。

据《星岛日报》引述消息人士，指香港旅游业界早前约见政府部门，指业界业务已接近全面停顿八个月，提出举办本地团的逼切性，让业界重燃生机。

据悉，香港政府将在今早举行的行政会议上，商讨防疫措施最新安排，并聚焦讨论放宽举行当地绿色旅行团的限制，包括每团人数不受目前限聚令的四人规限，容许每团人数上限为30人，或者不多于乘搭旅游巴人数的一半，料方案一旦通过后，最快在周五新一轮限聚措施实施时生效，业界可复办当地绿色旅行团。

随着香港确诊个案减少，据悉港府考虑调整防疫措施，并在今早行政会议上商讨，当中聚焦于考虑让香港旅游业界复办当地团，包括每团人数不受目前限聚令的四人规限，容许每团人数上限为30人，或者不多于乘搭旅游巴及船只上限人数的一半，当中上限人数包括导游及驾驶旅游巴的司机。

消息人士指，暂时业界只能举办绿色旅行团，并可参与政府与旅游业议会推出的“绿色生活本地游鼓励计划”，每家旅行社为每名香港居民安排相关旅行团，可获得200港元（约35新元）的鼓励金。市民也能参与旅发局即将推出的计划，消费一定金额可免费换一个名额参加一个绿色旅游团。

值得留意的是，团员旅程途中仍须遵守一定的防疫要求，包括全程佩戴口罩及乘搭车辆时，每人须相隔就座。至于团员抵达景点前，领队会在车上先介绍景点的背景及行程等，去到目的地时所有团员须分为四人一小组活动，每组须相隔一点五米的距离，导游再按情况游走各小组介绍景点。另外，如行程到主题公园，则按照相关园方的防疫要求。

据悉，政府亦为导游安排一次性免费的病毒检测，旅游巴司机及团友则不须做。消息人士补充，如果业界可举办旅行团，可为业界带来生存空间，同时是向外国展示一个良好示范，恢复赴港旅游的信心。