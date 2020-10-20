梁振英本月突成立同名新公司

中国全国政协副主席、香港前特首梁振英，于本月初成立一间与其同名的私人公司，并由其个人持有。

据《信报》报道，梁振英回覆查询时确认其事，他形容公司只是“不活动公司”，没有特定用途，注册是为了防止别人使用其名称。

梁振英近期经常在社交平台点评时政，包括多次要求教育局公开专业失当教师名单。根据公司注册处文件显示，梁振英在本月6日成立一间名为“梁振英”的有限公司，英文名为“CY LEUNG & COMPANY LIMITED”；该公司唯一董事个人资料，包括住址及身份证号码均与梁吻合。

至于公司的办事处地址及公司秘书“CHINA TURBO LIMITED”的注册地址，均属“薛冯邝岑律师行”位于中环置地广场的办公室，而该秘书公司的董事名单，也与律师行的合伙人名称相同。薛冯邝岑一直为梁振英常用的律师楼，过往曾多次代表梁发律师信、成立公司等。

梁振英应询时指，新公司仅属“dormant company(不活动公司)”，称注册后并无用途，只为“防止被别人使用这名称”。

梁振英担任特首期间与他关系密切的行政会议成员张志刚对此表示并不知情。张承认，以往梁振英曾邀请自己加入其公司担任董事，但强调“不是他成立的所有公司都会找我帮忙”。