纪念抗美援朝 习近平：激励中国人民战胜一切强大敌人

中共总书记习近平昨天率领七名政治局常委和中国国家副主席王岐山等高层参观“抗美援朝”展览。习近平说，抗美援朝战争锻造形成的伟大抗美援朝精神，是弥足珍贵的精神财富，“必将激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻、战胜一切强大敌人”。

据中国央视报道，习近平昨天下午前往中国人民革命军事博物馆参观“铭记伟大胜利，捍卫和平正义——纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年主题展览”。

中共总书记习近平（右一）昨天与中国全国政协主席汪洋（右二）、国务院总理李克强（右三）等七名政治局常委和中国国家副主席王岐山参观“抗美援朝”展览。（新华社）

习近平说，70年前，为了保卫和平、反抗侵略，中国党和政府毅然作出抗美援朝、保家卫国的历史性决策，中国人民志愿军高举正义旗帜，同朝鲜人民和军队一道，舍生忘死、浴血奋战，赢得了抗美援朝战争伟大胜利。

他直言，抗美援朝战争的胜利，“是正义的胜利、和平的胜利、人民的胜利”。

中国国家副主席王岐山（右二）、国务院总理李克强（右三）等高层昨天连同中共总书记习近平参观“抗美援朝”展览。（新华社）

习近平也强调，抗美援朝战争锻造形成的伟大抗美援朝精神，是弥足珍贵的精神财富，必将激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻、战胜一切强大敌人。

报道提到，七名政治局常委和王岐山都参观了展览。这是中共中央巡视组原副部级巡视专员董宏本月初“落马”后，王岐山首度公开露面。董宏据指曾长年追随王岐山。

官方简历显示，1998年到2007年，王岐山先后担任广东省委常委兼副省长、国务院经济体制改革办公室主任、党组书记、海南省委书记以及北京市市长。期间，董宏先后任职广东、海南、北京三地政府副秘书长，职务就是在省/市政府办公厅里，协助省/市领导工作。

2017年7月王岐山在河北张家口市调研时，时任中央巡视组组长、中央办公厅调研室组长的董宏也参与考察。

董宏与王岐山有密切联系，令外界关注他的落马是否会对王岐山造成影响。对此，分析人士指出，王岐山依然列席中共高层重大活动来看，相信他本人直接受影响的可能很小。作为曾在中共反腐运动中发挥重要作用的干将，王岐山今年来几乎没有考察调研活动，可能是他正逐渐淡出中国政坛的信号。