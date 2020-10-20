解放军在喜马拉雅南麓展开拔点战斗演练 近90%是新装备

西藏军区某合成旅日前组织部队展开了一场多兵种、全要素山地拔点战斗演练 ，全面检验高寒山地条件下的多兵种相互配合和协同作战能力， 进一步提高部队的综合实战效能 。演练中近90%的装备属新装备。

这次演练恰逢中印都赶在入冬前对边境部署的部队加强运送过冬物资之际。自今年5月以来，中印多次在边境上发生冲突，印度士兵一度鸣枪。在双方摩擦频繁的情况下，中印举行了多次军长级会谈，为局势降温。

中印两国9月在举行第六轮会谈后，双方同意停止向前线地区增加兵力。但过后双方也不约而同的对边境上现有的兵力加大物资保障，并修建修缮边境防御侦查设施，有意要一反常态，在冬季于边境有争议地段维持显著兵力。解放军此前已向西部战区焕发新的冬季装备，以及新型QBU-191式精确射手步枪（Marksman rifle）。

西藏军区换装的新型QBU-191精确射手步枪（高原战士微信号）

据西藏军区微信公众号“高原战士”10月19日报道，本次的演习内容包括指挥组便接到尖兵组传回前方道路被毁的情况报告，运动保障分队速前出， 侦测道路受损情况，架设桥梁恢复道路交通，20分钟后，部队继续前进。

此次参加演练的部队区分炮兵、情报侦察、电子对抗等不同作战单元进行模块化编组，梯次配备。 与以往不同的是，参加此次演练的从武器装备到人员着装，接近90%都是新装备。

工程兵在演习中架桥通路。（高原战士）

合成旅装备管理科助理郑宝军介绍，这是合成旅首次在高海拔环境下，高集成的使用新装备演练。他说：“一些装备列装单位还不到三个月，但是人装结合所发挥出的效能却超过了我们的预期。 它们不但可以提高火力打击效能，缩短前期准备时间，部队通信联络、攻防能力、人员安全方面也大幅提升，大大提高了部队战斗力。 ”

到达集结地域后，由空中侦察、光电侦察和电磁侦察组成的联合侦察组立即展开， 对“ 敌 ” 通信枢纽、炮兵阵地、地堡工事等重要目标展开立体多维侦察，并将数据及时回传至指挥组，为炮兵火力打击提供目标清单。

演练一开始， 炮兵火力分队率先对“ 敌 ”阵地展开首轮火力覆盖，有效摧毁“ 敌 ”阵地表面工事、通信枢纽、交通节点等重要目标 ，反装甲队利用某新型导弹对“ 敌 ”装甲目标展开精确打击毁伤，掩护拔点作战分队接“ 敌 ” 展开。

演习中解放军步兵利用对前沿地堡进行定点清除。（高原战士）

在炮火的掩护下，步兵分队搭乘突击车快速向“ 敌 ” 阵地前沿机动，破障分队利用综合扫雷车、集束火箭、TNT等多种方法在敌前沿障碍区展开定点爆破清除，开辟步坦通路，为部队发起冲击提供便利。

步兵分队在突击车的掩护下，快速通过通路，突入阵地前沿。 利用单兵火箭、车载重机枪、喷火器对“ 敌 ” 前沿地堡、火力点实施火力压制，掩护步兵对“ 敌 ” 堑壕发起冲击。

在海拔4700米高原，空气中的氧气含有量仅为内地的一半，徒步行走都相当于在内地负重20公斤行走。

官兵们在这样的环境下，每个人都平均负重10公斤以上，在坡度接近40度的山地展开拔点战斗演练 ，还要结合演练进程，利用多种武器完成对不同类型目标的实弹射击考核，全面检验官兵的身体素质，心理素质和专业技能。

与此同时， 步兵分队立即测算目标位置信息，并将数据信息实时回传，引导炮兵对“敌” 实施拦阻射击，支援正面进攻。 纵深攻击分队搭乘突击车快速向阵地纵深发展进攻，夺占“ 敌 ”纵深防御要点，进一步分割战场，扩大战果。

合成旅副参谋长任广明表示，在这次的演练中， 解放军将多兵种、全要素深度融合，部队的装备性能、火力运用、指挥协同等综合实战效能都得到了全面的提升和检验 ，同时，也查找发现了训练中存在的一些短板和弱项，为下步的训练提供了方向和遵循。