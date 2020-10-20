印度纺织订单回流背后：中企注册量降19.1%

印度纺织业受疫情冲击，大量纺织品订单已转移给中国的纺织业工厂。不过因为今年疫情影响，纺织业和纺织服装业的从业者都十分谨慎。数据显示，中国纺织相关企业前三季度新增13.1万家，同比下降19.1%。

据《新京报》报道，从企业注册量上来看，今年前三季度中国国内纺织服装行业发展“坎坷”。企查查数据显示，新注册量共计13.1万家，同比下降19.1%。平摊到季度来看，一季度相关企业注册量跌至“冰点”，仅为2019年同期的61%，2季度为今年前三季度注册量最高的一个季度，环比增长132%。三季度注册量为3.9万家，环比下降39%，同比下降32%。

据第一财经报道，9月份以来，印度多家大型出口型纺织企业因疫情无法保证正常交货，而欧美零售商为了确保感恩节、圣诞节销售季节供货不受冲击，也将多个本来在印度生产的订单转移到中国生产。“大量印度纺织订单转移至中国，订单量巨大，据说已排到明年五月。”

不过上述数据显示，因为今年疫情影响，纺织业和纺织服装业的从业者都十分谨慎。

回看过去几年，中国国内纺织服装行业处于十分稳定发展的阶段。企查查数据显示，2010年至2019年，国内纺织服装业企业新注册量呈平稳上涨状态，2010年至2014年年均注册量11.8万家，2015年至2019年年均注册量达17.1万家，是前者的1.45倍，其中2019年新增企业近22万家。

对于中国纺织服装行业而言，规模庞大的产业集群是支撑这一行业稳定发展的基础。企查查数据显示，国内纺织服装行业的企业主要集中分布在浙江、江苏、广东、山东等地，其中浙江企业数量最高，达23.5万家，其中绍兴、嘉兴的相关企业拥有量合占全省总量的41.6%。江苏省超20万家企业数量排名次席，其中南通、苏州的相关企业拥有量占江苏省总量的54.8%。

从注册资本角度来看，企查查数据显示，国内纺织服装业企业注册资本大多集中在100万以内，占总量的78%，注册资本在1000万以上的相关企业占总量的3%。

同民营纺织外贸企业的热火朝天相比，A股纺织类上市公司的表现近几天也堪称惊艳，多家公司走出了快速拉升的牛股行情。企查查统计了近期大涨的纺织股上市企业的2020年中报数据，发现大多企业今年前半年营业收入及净利润，低于去年同期。