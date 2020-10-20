中石油前职员杀前雇主后 再堕楼自杀

有网民昨晚在微博爆料，称接到曾在中石油任职的男子李晓飞在微信发文的附图，他声称自己将中石油玉门钻井分公司前法人代表张某祥杀死；西安市公安局经开分局昨晚证实，李晓飞连续制造两起凶杀案，分别致原单位四人死亡后，再跳楼自杀身亡。

西安市公安局经开分局官微凌晨通报，昨晚经开辖区内发生两起凶杀案，经进一步侦查，犯罪嫌疑人为曾在中石油玉门钻井工作的李某某。他先将在该公司工作的一对张姓夫妇杀死；其后把该公司办公租住地两名物管工作人员杀害。目前案件在侦办中。 ​​​​

综合东网、每日经济新闻报道，根据网传的微信聊天记录，李晓飞昨天下午1时许表示已打电话自首，“一会要么去派出所，要么自杀”。有知情者透露，李晓飞原打算向张某祥等人求饶却遭拒，最终双方发生争执。相隔两小时，李晓飞再联络该知情人，并发送两张案发现场照片，显示多人倒臥在血泊中。

据《新京报》2018年12月报道，李晓飞曾在微博爆料称，因其掌握某公司的腐败证据，随后敲诈了该公司相关人员40万元人民币（约8万新元），但李晓飞所在公司否认遭敲诈，并回应表示该笔钱“是借给李晓飞治疗精神疾病的”。

此后，李晓飞多次微博举报，要求彻查其敲诈勒索及该公司部分人员存在的贪腐问题，但始终未果。

另据网上商业信息查询系统显示，张某祥曾为中石油玉门钻井分公司前法定代表人，直至2020年10月10日才变更为现任法人商某印。



