中国9月70城房价指数同比涨幅逾四年半最小

路透社根据中国国家统计局今天公布数据测算，9月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.6%，较上月涨幅4.8%收窄，涨势延续五年，但涨幅为2016年2月以来最小；环比上升0.4%，低于上月的0.6%，且为半年低点。

经测算，9月70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有55个（上月为59个），持平的有七个（上月为两个），下跌为八个（上月九个）。

据报道，国家统计局城市司首席统计师孔鹏在解读中称，9月70个大中城市房地产市场价格涨幅略有回落。

初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点，其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.5%、0.6%和0.4%；二手住宅销售价格环比上涨0.9%，涨幅比上月回落0.1个百分点，其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、1.0%、0.7%和1.1%。

31个二线城市新建和二手价格环比分别上涨0.3%和0.2%，涨幅回落0.3和0.2个百分点。35个三线城市新建价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.5个百分点；二手环比上涨0.6%，涨幅与上月相同。

月初由中国指数研究院发布的百城房价指数显示，9月全国100个城市新建住宅平均价格为15643元/平方米（人民币，下同，约3175.76新元），环比上涨0.24%，涨幅较上月收窄0.26个百分点。从涨跌城市个数看，76个城市环比上涨（上月89个），22个城市环比下跌（上月10个），2个城市与上月持平（上月1个）。

中指院表示，中央将继续坚持“房住不炒”定位，房地产金融监管力度也会进一步加强，以防范房地产金融风险。地方政府将更加灵活因城施策，同时继续落实房地产长效管理机制，促进市场平稳运行。预计未来，部分热点城市尤其房价上涨过快城市政策调控力度或继续加码，但整体收紧空间不大。

自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。