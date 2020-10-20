中国最高检：未成年人犯罪低龄化现象突出

中国最高检案件管理办公室主任董桂文说，从办理的未成年人犯罪案件上看，低龄化现象突出，并且呈现逐渐扩大的趋势。对未成年人犯罪，除涉嫌严重暴力性犯罪外，能宽缓的尽量宽缓。

据《新京报》报道，最高检发布1月至9月全国检察机关主要办案数据。董桂文介绍说：“这些年，最高检高度重视未成年人犯罪的情况”，对青少年进行普法教育，努力避免未成年人走向违法犯罪。同时检察机关对未成年人犯罪一直坚持“少捕慎诉”原则，除涉嫌严重暴力性犯罪外，能宽缓的尽量宽缓。

数据显示，1至9月，全中国检察机关对未成年人犯罪的不捕率为36.6%，同比增加2.9个百分点，较整体刑事犯罪高14.4个百分点；不起诉率32%，同比增加8.2个百分点，较整体刑事犯罪高18.5个百分点。

董桂文介绍称，“从办理的未成年人犯罪案件上看，低龄化现象突出，并且这两年呈现逐渐扩大的趋势，应引起社会的广泛关注。”

在起诉的未成年人犯罪案件中，不满16周岁犯罪的占未成年人犯罪案件的比例持续上升，2018年和2019年分别为8.9%、9.6%，今年1至9月为11.7%。在今年前三季度，该比例也呈现逐季上升的趋势，一至三季度分别为11.2%、11.2%、12.6%。从涉及的罪名看，不满16周岁仍应承担刑事责任的严重犯罪主要集中在抢劫罪、强奸罪，两罪占不满16周岁犯罪案件的七成多。