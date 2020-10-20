央视公布驱离外机画面 双方距离近到可看清对方机徽

中国央视军事频道昨晚公布解放军空军驱离外国军机的影片，执行该任务的解放军飞行员不仅发出双语警告，还指出双方距离已近到可以看清对方的机徽、机号。

根据央视披露的影片，一位名叫罗威的解放军飞行员，执行了上述任务。

罗威受访时指出，解放军飞机起飞后，通常对方发现解放军飞机进入警戒空域后会选择离开，但此次外机却仍持续逼近，双方距离近到可以看清对方的机徽、机号。

罗威表示，外军战机继续压缩间隔，直到无法摆脱解放军飞机跟踪监视才远离中国的海岸线，飞向公海。罗威并没透露该外机是属于哪一个国家的军机。

不过，中国智库“南海战略态势感知”计划平台昨天在微博发布，美国空军一架架RC-135W电子侦察机（AE01CE）、美国海军一架EP-3E电子侦察机（AE1D8A）前往福建、广东近空进行侦察，其中EP-3E电侦机距离领海基线仅约50海里。

随着中美在多领域的博弈不断升级，美国军机舰近期不断飞入靠近中国和南中国海的空域、海域展开活动，

中国国务委员兼外交部长王毅上个月曾透露，今年上半年，美国就派出近3000架次军机、60多艘次军舰，包括多批次轰炸机和双航母编队，“不断在南（中国）海炫耀武力，强化军事部署，甚至在与毫不相干的争议海域横冲直撞，肆意推高地区冲突风险”。



